Vergunningsaanvraag voor grotere dakkapellen in Hoeven

Op de Oude Antwerpsepostbaan 33b in Hoeven is een vergunningsaanvraag ingediend voor het vergroten van de dakkapellen aan de voor- en achterzijde.

Gevonden voor jou

De aanvraag is op 17 augustus ontvangen door de gemeente Halderberge. Het gaat om het adres Oude Antwerpsepostbaan 33b in Hoeven, waar de eigenaar de dakkapellen wil uitbreiden.

Het betreft een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Er kan pas bezwaar worden gemaakt als hierover een besluit is genomen door de gemeente. Voor nu is de aanvraag uitsluitend ter informatie bekendgemaakt.