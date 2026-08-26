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Vergunningsaanvraag voor grotere dakkapellen in Hoeven
Vandaag om 09:39 • Aangepast vandaag om 09:55
Op de Oude Antwerpsepostbaan 33b in Hoeven is een vergunningsaanvraag ingediend voor het vergroten van de dakkapellen aan de voor- en achterzijde.
De aanvraag is op 17 augustus ontvangen door de gemeente Halderberge. Het gaat om het adres Oude Antwerpsepostbaan 33b in Hoeven, waar de eigenaar de dakkapellen wil uitbreiden.
Het betreft een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Er kan pas bezwaar worden gemaakt als hierover een besluit is genomen door de gemeente. Voor nu is de aanvraag uitsluitend ter informatie bekendgemaakt.
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