Aanvraag voor verbouwing woning in Oudenbosch

Er is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor een woning aan de Oudlandweg 12 in Oudenbosch. Het gaat om een verbouwing en aanbouw aan de woning.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge hebben de aanvraag ontvangen op 18 augustus 2026. De aanvraag betreft technische werkzaamheden aan de woning op het genoemde adres.

De bekendmaking is bedoeld om inwoners te informeren. Bezwaar maken tegen de aanvraag is pas mogelijk nadat er een beslissing is genomen over de vergunning.