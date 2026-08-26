Dakkapel aan voorzijde woning aangevraagd in Esch

Voor een woning aan de Ooievaar in Esch is een aanvraag gedaan voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant. De aanvraag is ingediend op 18 augustus.

Gevonden voor jou

Het gaat om de woning met adres Ooievaar 31 in Esch. De vergunningaanvraag betreft een omgevingsplanactiviteit voor bouwen.

Op dit moment is het niet mogelijk om bezwaar te maken. Dat kan pas nadat de vergunning eventueel is verleend.