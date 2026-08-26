Vergunningsaanvraag voor bomenkap in Esch ingetrokken

De aanvraag voor het rooien van vijf bomen aan de Esschebaan in Esch is ingetrokken. Dit gebeurde op 18 augustus 2026, na een eerdere aanvraag op 26 juni.

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Het ging om een vergunning voor het kappen van drie essen, één beuk en één eik op de percelen B2868, 3287 en 3693 aan de Esschebaan in Esch. Daarbij was herplant van nieuwe bomen onderdeel van de plannen.

De aanvrager heeft de aanvraag op 18 augustus 2026 teruggetrokken. De reden voor de intrekking is niet bekendgemaakt.