Beslistermijn verlengd voor vispassage in Asten en Deurne

De gemeente Asten heeft de beslistermijn voor een vergunning voor een vispassage bij Asten en Deurne met zes weken verlengd.

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Het gaat om een vergunning voor het aanleggen van een vispassage op kadastrale percelen ATN01-Q-489 in Asten en DNE00-U-1200 in Deurne. De aanvraag hiervoor is ingediend op 8 juli 2026.

De verlenging is alleen ter kennisgeving en biedt op dit moment geen mogelijkheid tot bezwaar. Het gekoppelde zaaknummer bij deze procedure is Z-2026-011828.