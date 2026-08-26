Asbestverwijdering woning aan Lienderweg in Asten

Bij een woning aan de Lienderweg in Asten wordt asbest verwijderd. De gemeente heeft een sloopmelding geaccepteerd.

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De gemeente Asten heeft op 19 augustus 2026 een sloopmelding geaccepteerd voor het verwijderen van asbest uit een woning aan de Lienderweg. Het gaat om een melding die op 18 augustus is ingediend en geregistreerd onder zaaknummer 07432024299753.

Het verwijderen van asbest moet zorgvuldig gebeuren vanwege de risico's voor gezondheid en milieu. In dit geval is de melding niet gekoppeld aan een formele bezwaarprocedure. De gemeente informeert bewoners met deze melding over de werkzaamheden in hun omgeving.