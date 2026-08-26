Grand Café Coppens krijgt steun van gemeente Laarbeek

Stichting Lieshout C en gemeente Laarbeek werken samen aan de ontwikkeling van Grand Café Coppens, een horecaproject op de Heuvel in Lieshout. Dinsdag ondertekenden zij een overeenkomst om een haalbaarheidsstudie uit te voeren.

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De ontwikkeling van Grand Café Coppens moet bijdragen aan een levendig centrum in Lieshout. Het café komt op de plek waar eerder de Rabobank stond. Het plan is onderdeel van een bredere visie om het dorp aantrekkelijk te houden met voorzieningen, ontmoetingsplekken en woningen.

De Heuvel speelt een belangrijke rol in het project. De stichting wil met het horecaconcept niet alleen inwoners van Lieshout aanspreken, maar ook bezoekers van buiten het dorp trekken. Het idee is een eigentijds restaurant dat een brede doelgroep bedient en dynamiek toevoegt aan het gebied.

Haalbaarheidsstudie gestart

Stichting Lieshout C heeft een haalbaarheidsstudie opgezet om het project verder vorm te geven. Daarbij wordt gesproken met partijen uit de ontwikkel- en horeca-exploitatiebranche. De resultaten van de studie moeten duidelijk maken welke ontwikkelvariant het beste aansluit bij de plannen voor een levendig dorpscentrum.

De samenwerking met de gemeente Laarbeek is vastgelegd in een overeenkomst. Deze moet zorgen voor een goede afstemming tussen beide partijen en een succesvol verloop van het project. Wethouder Ron van den Berkmortel benadrukt dat de afspraken essentieel zijn om de juiste stappen te zetten.

Het Grand Café Coppens maakt deel uit van een groter plan voor de komende jaren. Inwoners, gemeente en andere betrokkenen willen met deze initiatieven de leefbaarheid in Lieshout ook op lange termijn waarborgen.