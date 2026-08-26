Te veel stikstof uit mest, minister legt krimp aantal varkens op tafel

Landbouwminister Jaimi van Essen (D66) komt met plannen om het aantal varkens te verminderen. Uit de mest van de dieren komt te veel stikstof en fosfaat en dat is schadelijk voor de natuur.

Het plan van de minister houdt in dat wanneer een varkensboer zijn bedrijf verkoopt, de overheid de dierrechten van het bedrijf intrekt. De nieuwe eigenaar mag hierdoor minder dieren houden, waardoor de veestapel krimpt. Zo zou ook de productie van mest afnemen, en daarmee ook de uitstoot fosfaat en stikstof. De maatregel geldt niet wanneer een familielid een bedrijf overneemt, bijvoorbeeld wanneer een kind het bedrijf van zijn ouders voortzet. Bijna de helft van alle ongeveer 9,8 miljoen varkens in Nederland werd in 2025 Brabant gehouden, verreweg het grootste aandeel van alle provincies. De maatregel zou hier dus flink gevoeld worden.