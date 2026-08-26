Steeds meer behoefte aan zorg aan huis: provincie wil fors investeren

De provincie wil 150 miljoen euro investeren in een fonds dat zich richt op het ontwikkelen van woningen voor mensen die zorg nodig hebben. Hiermee kunnen de komende jaren naar verwachting zo’n vier- tot vijfhonderd nieuwe woonplekken voor deze doelgroep in Brabant worden gebouwd.

Het fonds waar het provinciebestuur in wil investeren, het Achmea Dutch Health Care Property Fund, richt zich op de bouw van onder meer zelfstandige seniorenwoningen met zorg in de buurt en woonzorglocaties voor mensen die meer zorg nodig hebben.

Het provinciebestuur, Gedeputeerde Staten, heeft dit voorstel voorgelegd aan de Provinciale Staten die er uiteindelijk over moeten beslissen. Volgens de provincie groeit het tekort aan woningen voor mensen die zorg nodig hebben, zoals ouderen en mensen met een beperking, in Brabant.

In Brabant heeft het fonds onder meer woonzorglocaties in Cuijk, Deurne en Boxtel en een gezondheidscentrum in Gilze.

Provincie wil ingrijpen

Volgens de provincie reageert de markt onvoldoende op deze specifieke behoefte aan woningen. Daardoor blijven mensen die bepaalde zorg nodig hebben langer in een huis wonen dat niet goed meer bij hen past. Voor de provincie is dat reden om zelf in te grijpen. "Dit is geen opgave die we kunnen laten liggen. Als we niets doen, loopt het tekort alleen maar verder op", zegt gedeputeerde Wilma Dirken die over wonen gaat.

De provincie wil het geld in fases beschikbaar stellen, gekoppeld aan nieuwe projecten. De eerste stap bedraagt ruim 20 miljoen euro. Het geld komt uit de verkoopopbrengsten van energiebedrijf Essent. De provincie verkocht dat bedrijf in 2009. Dat leverde ruim drie miljard euro op.

Op dit moment wordt er nog niet aan concrete nieuwe bouwprojecten via dit fonds in Brabant gewerkt. Het duurt dan ook nog even voordat de eerste projecten starten.

Brabant is de eerste overheidsorganisatie in Nederland die op deze manier investeert in een fonds voor woningen met zorg. Provinciale Staten moeten nog instemmen met het voorstel.