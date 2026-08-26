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Dagwandeltocht in Eersel krijgt groen licht voor 15 november
Vandaag om 10:32
De gemeente Eersel heeft toestemming gegeven voor een dagwandeltocht op 15 november 2026. Het besluit is op 24 augustus afgehandeld.
Op 15 november 2026 wordt er een dagwandeltocht georganiseerd in Eersel. De gemeente heeft het besluit hierover afgelopen maandag afgehandeld en daarmee toestemming verleend. Het kenmerk voor deze zaak is 07709282.
Dit besluit kan mogelijk invloed hebben op de omgeving, bijvoorbeeld door tijdelijke verkeersmaatregelen. De gemeente meldt daarom dat het besluit zes weken ter inzage ligt. Belanghebbenden kunnen binnen die periode bezwaar maken, mits zij hiervoor een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.
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