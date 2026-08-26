Besloten feest op E3-strand in Eersel op 12 september

De gemeente Eersel heeft toestemming gegeven voor een besloten feest op het E3-strand. Het evenement vindt plaats op 12 september 2026 aan de Buivensedreef.

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Het besloten feest op het E3-strand is de vijfde incidentele festiviteit die dit jaar is gemeld bij de gemeente Eersel. De melding werd op 24 augustus afgehandeld, waarmee het evenement officieel is toegestaan. Het feest vindt plaats aan de Buivensedreef in Eersel.

Met dit besluit wil de gemeente inwoners informeren over mogelijke veranderingen in hun omgeving. Het kenmerk van de zaak is 07709155.