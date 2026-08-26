Aanvraag voor loods in Klein Zundert ingetrokken

De aanvraag voor het bouwen van een nieuwe loods in Klein Zundert is ingetrokken.

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De gemeente Zundert heeft laten weten dat de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een nieuwe loods aan de Hulsdonkstraat 2 in Klein Zundert is ingetrokken. De vergunning betrof een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan.

De intrekking is geregistreerd onder zaaknummer 0879ZV202600463. Het besluit is bedoeld om inwoners te informeren over veranderingen in hun omgeving. De aanvraag ligt niet ter inzage.