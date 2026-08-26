Mobiel puinbreken bij Veerweg in Nieuw-Vossemeer

In Nieuw-Vossemeer wordt binnenkort bouw- en slooppuin gebroken tot granulaat. Dit gebeurt met een mobiele puinbreker op de Veerweg.

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De gemeente Steenbergen heeft een melding ontvangen voor het breken van puin op de Veerweg in Nieuw-Vossemeer. Het gaat om het verwerken van bouw- en slooppuin tot granulaat, een herbruikbaar materiaal, met behulp van een mobiele puinbreker. Deze activiteit is gemeld op 20 augustus 2026 en afgehandeld op 24 augustus 2026.

De werkzaamheden staan gepland tussen week 38 en week 51 van dit jaar, waarbij de puinbreker naar verwachting maximaal drie dagen in werking zal zijn. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.