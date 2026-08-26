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Kapvergunning voor vijf bomen in Sint-Oedenrode ingetrokken
Vandaag om 10:33
De aanvraag voor het kappen van vijf bomen aan de Borchmolendijk in Sint-Oedenrode is ingetrokken.
De omgevingsvergunning voor het kappen van vijf bomen op het adres Borchmolendijk 31 in Sint-Oedenrode is door de aanvrager ingetrokken. De aanvraag was ingediend op 9 juli 2026 en had als kenmerk OW-2026-3330.
Met het intrekken van de aanvraag gaat de geplande kap niet door. De reden voor het besluit is niet bekendgemaakt.
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