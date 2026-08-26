Mantelzorgwoning aangevraagd in Schijndel

In Schijndel is een aanvraag gedaan voor het plaatsen van een mantelzorgwoning. Deze aanvraag is op 24 augustus 2026 bij de gemeente Meierijstad ingediend. Het gaat om een woning aan de Meijgraaf 13. De gemeente neemt binnen acht weken een besluit.

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De aanvraag betreft een vergunning voor het plaatsen van een mantelzorgwoning. Zo’n woning is bedoeld om zorg te kunnen bieden aan familieleden dichtbij huis. De locatie is Meijgraaf 13 in Schijndel.

De gemeente Meierijstad heeft de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-4044. Over het algemeen wordt binnen acht weken een besluit genomen, maar deze termijn kan één keer met zes weken worden verlengd of worden opgeschort als er extra informatie nodig is van de aanvrager.