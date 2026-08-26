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Nieuwbouw langgevelboerderij in Mierlo krijgt vergunning
Vandaag om 10:34
Een nieuwe langgevelboerderij mag worden gebouwd aan de Broekstraat in Mierlo. Het besluit is op 24 augustus genomen door de gemeente Geldrop-Mierlo.
De vergunning betreft kavel 4 aan de Broekstraat 58 in Mierlo. Hier zal een nieuwbouw langgevelboerderij worden geplaatst. Het besluit is verzonden op 24 augustus 2026.
Het gaat om een officiële omgevingsvergunning, waarbij de standaardprocedure is gevolgd. De gemeente Geldrop-Mierlo heeft de plannen goedgekeurd na beoordeling.
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