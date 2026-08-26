Navigatie overslaan
Ontdek

Nieuwbouw langgevelboerderij in Mierlo krijgt vergunning

Vandaag om 10:34

Een nieuwe langgevelboerderij mag worden gebouwd aan de Broekstraat in Mierlo. Het besluit is op 24 augustus genomen door de gemeente Geldrop-Mierlo.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft kavel 4 aan de Broekstraat 58 in Mierlo. Hier zal een nieuwbouw langgevelboerderij worden geplaatst. Het besluit is verzonden op 24 augustus 2026.

Het gaat om een officiële omgevingsvergunning, waarbij de standaardprocedure is gevolgd. De gemeente Geldrop-Mierlo heeft de plannen goedgekeurd na beoordeling.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Geldrop-Mierlo

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.