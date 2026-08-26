Acacia mag worden gerooid aan de Eeuwselstraat in Geldrop

Er is toestemming verleend voor het rooien van een acacia aan de Eeuwselstraat 61 in Geldrop. Het besluit is op 24 augustus verzonden en staat geregistreerd onder zaaknummer 17713829209.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft het verwijderen van een acacia op de genoemde locatie in Geldrop. Het besluit is onderdeel van een procedure waarbij omgevingsvergunningen worden verleend.

De boom staat aan de Eeuwselstraat, een doorgaande straat in Geldrop. Het rooien kan gevolgen hebben voor de uitstraling van de omgeving, maar ook voor de veiligheid en toegankelijkheid van het terrein.