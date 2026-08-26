Garage in Veldhoven wordt mogelijk muziekstudio

In Veldhoven is een aanvraag ingediend om een garage aan Lariksbeek om te bouwen tot muziekstudio.

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De gemeente Veldhoven heeft op 22 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een pand aan Lariksbeek 30, met als doel het ombouwen van de garage naar een muziekstudio.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01480. Op dit moment kan er nog geen bezwaar worden gemaakt. Dit kan pas zodra de gemeente een besluit neemt over de vergunning.