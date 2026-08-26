Bedrijf legt bodemenergiesysteem aan in Veldhoven

Besteco Duurzame Energiesystemen B.V. heeft een melding gedaan voor een gesloten bodemenergiesysteem aan de Notenhof 1 in Veldhoven.

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Op 10 juli 2026 heeft het bedrijf Besteco Duurzame Energiesystemen B.V. een melding ingediend bij de gemeente Veldhoven. Het gaat om het aanleggen en gebruiken van een gesloten bodemenergiesysteem op de locatie Notenhof 1. Een gesloten bodemenergiesysteem is een installatie die warmte of kou uit de bodem haalt voor duurzaam energiegebruik.

De melding is gedaan volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit betekent dat het om een kennisgeving gaat en er geen mogelijkheid is om hiertegen bezwaar te maken. Het verzoek is geregistreerd onder kenmerk Z-2026-011759.