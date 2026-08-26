Voorgevel woning Vondelstraat Nuenen mogelijk aangepast

In Nuenen is een aanvraag gedaan om de voorgevel van een woning aan de Vondelstraat te wijzigen. De gemeente ontving deze aanvraag op 23 augustus.

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Het gaat om een woning aan de Vondelstraat 26 in Nuenen. De aanvraag betreft het aanpassen van de voorgevel. Burgemeester en wethouders van Nuenen, Gerwen en Nederwetten maken bekend dat de stukken vanaf vandaag digitaal beschikbaar zijn.

Het indienen van een bezwaarschrift is op dit moment nog niet mogelijk. Dit kan pas nadat de vergunning is verleend.