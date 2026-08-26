Tijdelijke verkeersmaatregelen Ringweg-Erica in Best

In Best worden vanaf 1 augustus 2026 tijdelijke verkeersmaatregelen genomen bij de Ringweg-Erica. Dit is nodig voor werkzaamheden aan nieuwe infrastructuur voor onder andere de ASML-campus. De maatregelen duren tot maart 2028.

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De tijdelijke verkeersaanpassingen in Best omvatten onder meer het afsluiten van een fietspad en weggedeelten, het aanleggen van een bypass en het beperken van de snelheid naar maximaal 50 kilometer per uur. Daarnaast worden verkeersborden aangepast en markeringen geplaatst. Waar nodig worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer in goede banen te leiden.

De maatregelen zijn bedoeld om de veiligheid van weggebruikers en werkverkeer te waarborgen tijdens de ingrijpende werkzaamheden. Door fietsers via een omleidingsroute te leiden en werkverkeer van het overige verkeer te scheiden, worden onveilige situaties zoveel mogelijk voorkomen. Ook voor automobilisten wordt de verkeerssituatie duidelijker door snelheidsbeperkingen en tijdelijke markeringen.

De werkzaamheden maken deel uit van een groter project om de bereikbaarheid van belangrijke bestemmingen zoals de ASML-campus, Philips Medical en Luchthaven Eindhoven te verbeteren. De tijdelijke verkeersmaatregelen worden per fase uitgevoerd en gemonitord. Aanpassingen kunnen worden gedaan indien de situatie daarom vraagt.