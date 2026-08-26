Maashorst stelt regels op voor prioriteit in elektriciteitsnet

De gemeente Maashorst heeft nieuwe regels vastgesteld om projecten voor woningbouw en onderwijshuisvesting te rangschikken voor toegang tot transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Deze regels zijn dinsdag goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders.

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De beleidsregels moeten zorgen voor een eerlijke en transparante verdeling van de beperkte capaciteit op het elektriciteitsnet in congestiegebieden. Projecten worden gerangschikt op basis van startdatum, rijpheid van het project en maatschappelijk belang. Zo krijgen projecten met een grote impact, zoals sociale woningbouw of onderwijsinstellingen, een hogere prioriteit.

Projectontwikkelaars kunnen tot en met 14 september 2026 een verzoek indienen om hun project op de volgordelijst te plaatsen. Gemeentelijke projecten worden volgens dezelfde criteria beoordeeld als private initiatieven, zonder voorkeursbehandeling. De uiteindelijke lijst wordt openbaar gemaakt via de website van de gemeente en dient als basis voor aanvragen bij de netbeheerder.