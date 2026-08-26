Biogasinstallatie mag tijdelijk geplaatst worden in Uden

De gemeente Maashorst heeft toestemming gegeven voor het tijdelijk plaatsen van een biogasinstallatie aan de Boekelsedijk in Uden. De vergunning geldt voor maximaal tien jaar, tot en met 24 augustus 2036.

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Het besluit gaat over het bouwen van de installatie en het afwijken van regels in het omgevingsplan. De locatie ligt nabij de Emmausweg, waar zowel woningen met oneven als even huisnummers in de buurt zijn.

De vergunning is op 24 augustus 2026 verzonden. Hiermee kan de biogasinstallatie geplaatst worden voor een periode van tien jaar. Het gaat om een tijdelijke oplossing, waarbij energie opgewekt wordt uit biologisch materiaal.