Gevelwijziging toegestaan op Julianastraat in Rijen

De gemeente Gilze en Rijen heeft een vergunning verleend voor het aanpassen van de gevel van een pand aan de Julianastraat in Rijen. Het besluit is verstuurd op 24 augustus 2026.

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De omgevingsvergunning betreft het pand op Julianastraat 98 in Rijen. Met deze vergunning mag de gevel van het gebouw worden gewijzigd. Het verzoek is beoordeeld door burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen, die het voorstel hebben goedgekeurd.

Het besluit is afgelopen maandag verzonden. Voor belanghebbenden is er een wettelijke termijn van zes weken vanaf die verzenddatum om eventueel bezwaar aan te tekenen. Meer informatie over de aanvraag is beschikbaar via het klantcontactcentrum van de gemeente.