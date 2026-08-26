Houtkap bij waterwinlocatie Prinsenbosch in Molenschot

De gemeente Gilze en Rijen heeft een vergunning verleend voor het vellen van bomen en grondroerende werkzaamheden bij waterwinlocatie Prinsenbosch in Molenschot.

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Het besluit betreft het adres Burgtsebaantje 15, waar de bomen worden gekapt binnen de waterwinlocatie. De werkzaamheden hebben invloed op de bodem en zijn onderdeel van een plan waarvoor op 24 augustus 2026 een vergunning is afgegeven.

De locatie, gelegen in Molenschot, wordt voorbereid op veranderingen door deze grondroerende activiteiten. Het vellen van bomen kan gevolgen hebben voor de omgeving en is daarom vergunningsplichtig.