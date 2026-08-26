Gehandicaptenparkeerplaats Mimosalaan in Rijen opgeheven

De gehandicaptenparkeerplaats aan de Mimosalaan in Rijen is opgeheven. Het bord dat de parkeerplek aangaf, is verwijderd na een verzoek van de bewoner.

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De gemeente Gilze en Rijen heeft besloten om een gehandicaptenparkeerplaats aan de Mimosalaan in Rijen op te heffen. Dit gebeurde op verzoek van de bewoner, die aangaf dat de plek niet langer nodig is. Het bord E6 met het bijbehorende kenteken is inmiddels weggehaald.

Het besluit past binnen het verkeers- en vervoersbeleid van de gemeente, waarin bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid belangrijke doelen zijn. Bij verhuizing, overlijden of andere veranderingen kunnen dergelijke parkeerplaatsen worden opgeheven als ze niet meer nodig zijn.

Het verkeersbesluit is genomen op 24 augustus 2026 door het college van burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen.