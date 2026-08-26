Dakkapel voor cafetaria Polonia in Drunen mag worden geplaatst

De gemeente Heusden heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van cafetaria Polonia in Drunen. Het besluit is op 12 augustus 2026 verzonden.

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Het gaat om een dakkapel aan de voorzijde van het pand aan de Grotestraat 135 in Drunen. De vergunning is bekend onder zaaknummer 2227278 en maakt het mogelijk om deze bouwactiviteit uit te voeren.

Het besluit is op 12 augustus 2026 verzonden. Hiermee is officieel toestemming gegeven voor de bouwplannen. Voor wie het niet eens is met de vergunning, geldt een wettelijke termijn van zes weken om bezwaar te maken.