Beslistermijn verlengd voor overkapping BMX-heuvel in Berlicum

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft de beslistermijn voor de aanvraag van een overkapping op de BMX-startheuvel aan de Groenstraat 14e in Berlicum verlengd. Uiterlijk 7 oktober 2026 wordt er een besluit genomen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanvraag voor de bouw van een overkapping op de bestaande startheuvel van de BMX-baan. Deze aanvraag valt onder de regels voor bouwen binnen het omgevingsplan.

De beslissing is uitgesteld en de uiterste datum waarop deze wordt genomen is vastgesteld op 7 oktober 2026. De locatie betreft Groenstraat 14e in Berlicum.