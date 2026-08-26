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Beslistermijn verlengd voor overkapping BMX-heuvel in Berlicum

Vandaag om 10:36

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft de beslistermijn voor de aanvraag van een overkapping op de BMX-startheuvel aan de Groenstraat 14e in Berlicum verlengd. Uiterlijk 7 oktober 2026 wordt er een besluit genomen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanvraag voor de bouw van een overkapping op de bestaande startheuvel van de BMX-baan. Deze aanvraag valt onder de regels voor bouwen binnen het omgevingsplan.

De beslissing is uitgesteld en de uiterste datum waarop deze wordt genomen is vastgesteld op 7 oktober 2026. De locatie betreft Groenstraat 14e in Berlicum.

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