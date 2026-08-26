Dagwandeltocht door Bladel op 15 november krijgt toestemming

De gemeente Bladel heeft toestemming gegeven voor een dagwandeltocht op 15 november. De tocht start in Eersel en voert door verschillende locaties in de gemeente Bladel. De vergunning voor de doorkomst is afgelopen maandag verleend.

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De gemeente Bladel heeft op 24 augustus een vergunning verleend voor de doorkomst van een dagwandeltocht. De tocht, die op 15 november plaatsvindt, start in Eersel en voert door de hele gemeente Bladel. Het gaat om een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en Bijzondere wetten. Het kenmerk van deze zaak is ZBLA2026-001416.

Het besluit ligt zes weken ter inzage bij de gemeente Bladel en kan alleen op afspraak worden ingezien. De gemeente vraagt inwoners minimaal twee werkdagen van tevoren een afspraak te maken, zodat de stukken beschikbaar zijn.