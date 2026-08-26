Beslistermijn verlengd voor warmtepomp in Aarle-Rixtel

De gemeente Laarbeek heeft de beslistermijn voor een aanvraag om een warmtepomp te plaatsen aan de Pater Eustachiuslaan 17 in Aarle-Rixtel met zes weken verlengd.

Gevonden voor jou

De aanvraag werd op 3 juli 2026 ingediend en gaat over het plaatsen van een warmtepomp met verdamper units. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten meer tijd nodig te hebben om de aanvraag te beoordelen. Dit betekent dat de nieuwe uiterste datum voor een beslissing zes weken later ligt.

Het verzoek is ingediend als een ruimtelijke bouwactiviteit, wat betekent dat het wordt beoordeeld op basis van de regels uit het omgevingsplan. Aan deze procedure is het zaaknummer ZOL-2026-000606 gekoppeld. Voor meer informatie of vragen over dit onderwerp kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.