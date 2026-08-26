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Beslistermijn verbouwing boerderij Aarle-Rixtel verlengd
Vandaag om 10:37
De gemeente Laarbeek heeft de beslistermijn voor de verbouwing van een boerderij aan de Pater Eustachiuslaan in Aarle-Rixtel met zes weken verlengd.
Het gaat om een cultuurhistorisch waardevolle boerderij die in afwijking van een eerder verleende vergunning wordt verbouwd. De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 13 juli 2026 ingediend.
De locatie ligt aan de Pater Eustachiuslaan 7 in Aarle-Rixtel. Het gekoppelde zaaknummer voor dit proces is ZOL-2026-000635.
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