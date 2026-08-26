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Beslistermijn verlengd voor woon-zorgcomplex in Aarle-Rixtel
Vandaag om 10:37
De gemeente Laarbeek heeft de beslistermijn voor de bouw van een woon-zorgcomplex aan de Havenweg in Aarle-Rixtel met zes weken verlengd.
Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning die op 13 juli 2026 is ingediend. De plannen hebben betrekking op een bouwactiviteit buiten de bestaande regels van het bestemmingsplan.
De aanvraag is gekoppeld aan zaaknummer ZOL-2026-000636 en heeft als doel het realiseren van een woon-zorgcomplex. Door de verlenging heeft de gemeente meer tijd om de aanvraag zorgvuldig te beoordelen.
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