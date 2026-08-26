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Uitweg bij Everbest in Beek en Donk wordt breder
Vandaag om 10:37
Er is een vergunning aangevraagd om een uitweg bij Everbest 3 in Beek en Donk te verbreden. Het verzoek is ingediend op 20 augustus.
De gemeente Laarbeek heeft een aanvraag ontvangen voor het verbreden van een uitweg bij Everbest 3 in Beek en Donk. Het gaat om een technische bouwactiviteit die is ingediend op 20 augustus onder zaaknummer ZOL-2026-000734.
De aanvraag wordt behandeld volgens de standaard procedure die geldt binnen de Omgevingswet. Nadat er een besluit is genomen over deze aanvraag, volgt de mogelijkheid om bezwaren in te dienen.
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