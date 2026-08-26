Uitweg bij Everbest in Beek en Donk wordt breder

Er is een vergunning aangevraagd om een uitweg bij Everbest 3 in Beek en Donk te verbreden. Het verzoek is ingediend op 20 augustus.

Gevonden voor jou

De gemeente Laarbeek heeft een aanvraag ontvangen voor het verbreden van een uitweg bij Everbest 3 in Beek en Donk. Het gaat om een technische bouwactiviteit die is ingediend op 20 augustus onder zaaknummer ZOL-2026-000734.

De aanvraag wordt behandeld volgens de standaard procedure die geldt binnen de Omgevingswet. Nadat er een besluit is genomen over deze aanvraag, volgt de mogelijkheid om bezwaren in te dienen.