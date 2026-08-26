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Dakkapel gepland aan voor- en achterzijde in Cuijk

Vandaag om 10:37

Voor een woning aan de Guldengaarde in Cuijk is een aanvraag gedaan voor het plaatsen van een dakkapel aan zowel de voor- als achterzijde. Deze aanvraag is op 20 augustus door de gemeente Land van Cuijk ontvangen.

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De dakkapel zal worden geplaatst op Guldengaarde 17 in Cuijk. Het college van burgemeester en wethouders behandelt de aanvraag volgens de standaard procedure. Na beoordeling van de aanvraag volgt binnen acht weken een besluit. Indien nodig kan deze termijn met zes weken worden verlengd.

De aanvraag heeft betrekking op een bouwactiviteit die valt onder het omgevingsplan. Bezwaar maken tegen ingediende aanvragen of verlengingen van de behandelingstermijn is niet mogelijk.

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