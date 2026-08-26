Vergunning verleend voor carport in Katwijk

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het bouwen van een carport aan de Pastoor Suijsstraat 3 in Katwijk. Het besluit is op 24 augustus genomen.

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Het gaat om een buitenplanse activiteit waarbij een carport wordt gebouwd. Dit type vergunning valt onder de regels van het omgevingsplan. De locatie van de bouw is aan de Pastoor Suijsstraat 3, in het dorp Katwijk, binnen de gemeente Land van Cuijk.

Het zaaknummer van dit besluit is Z2026-00003437. De vergunning is definitief en verleend door het college van burgemeester en wethouders.