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Aanvraag voor dakopbouw in Boxmeer ingetrokken
Vandaag om 10:37
De aanvraag voor een dakopbouw op Beatrixstraat 14 in Boxmeer is ingetrokken.
De gemeente Land van Cuijk heeft bekendgemaakt dat de aanvraag voor het bouwen van een dakopbouw op Beatrixstraat 14 in Boxmeer niet wordt voortgezet. Dit is gebeurd op verzoek van de aanvrager.
De aanvraag was op 25 mei 2026 ingediend onder zaaknummer Z2026-00003438. Met deze intrekking komt het proces rondom deze omgevingsvergunning te vervallen.
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