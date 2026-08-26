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Dakkapel aan de voorzijde toegestaan op woning in Cuijk
Vandaag om 10:37
Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning in Cuijk is goedgekeurd. Het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk heeft op 24 augustus 2026 de vergunning verleend voor de locatie Zomereik 16.
De vergunningsaanvraag betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het besluit is onderdeel van zaaknummer Z2026-00004019 en heeft een positief eindoordeel gekregen.
De woning aan Zomereik 16 in Cuijk mag nu officieel worden voorzien van een dakkapel aan de voorkant. Dit kan zorgen voor meer ruimte en licht in de bovenverdieping van het huis.
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