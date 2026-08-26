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Boomkap aangevraagd aan Wanroijseweg in Mill
Vandaag om 10:37
Er is een aanvraag ingediend om een boom te kappen aan de Wanroijseweg 8 in Mill. De gemeente Land van Cuijk heeft deze aanvraag op 20 augustus ontvangen en behandelt deze volgens de standaardprocedure.
Het gaat om het vellen van een houtopstand op het adres Wanroijseweg 8, 5451HA Mill. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00005514.
De gemeente heeft acht weken de tijd om een besluit te nemen, met de mogelijkheid tot verlenging tot maximaal veertien weken. Het indienen van bezwaren tegen de aanvraag of een eventuele verlenging is niet mogelijk.
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