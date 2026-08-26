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Bedrijfswoning in Rijkevoort-De Walsert wordt herbouwd

Vandaag om 10:37

In Rijkevoort-De Walsert is een aanvraag ingediend om een bedrijfswoning met bijbehorende bouwwerken te herbouwen. Het verzoek is op 20 augustus 2026 ontvangen door de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het herbouwen van een bedrijfswoning en bijbehorende bouwwerken op Walsert 11 in Rijkevoort-De Walsert. Het zaaknummer voor deze aanvraag is Z2026-00005503.

De gemeente behandelt deze aanvraag volgens de gebruikelijke procedure. Binnen acht weken wordt een besluit genomen, met mogelijke verlenging tot maximaal veertien weken. Tot die tijd is bezwaar tegen de aanvraag of verlenging niet mogelijk.

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