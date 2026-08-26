Groeterbord Beugen krijgt nieuwe locatie naast de A77

Het Groeterbord Beugen naast de A77 bij Beugen krijgt een nieuwe locatie. Het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk heeft op 24 augustus 2026 toestemming gegeven voor deze aanpassing.

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Het Groeterbord, dat bezoekers welkom heet, wordt verplaatst naar een andere plek nabij de snelweg A77 bij Beugen. De exacte locatie is vastgesteld op de coördinaten 192885, 408301. Dit besluit valt onder een buitenplanse omgevingsactiviteit (BOPA), wat betekent dat het afwijkt van bestaande bestemmingsplannen.

De wijziging is onderdeel van een bouwactiviteit die volgens het omgevingsplan wordt uitgevoerd. Het zaaknummer van de vergunning is Z2026-00004348. Het college heeft op 24 augustus de vergunning officieel verleend.