Gemeente Breda vraagt aanvullende gegevens voor airco buitenunit

De gemeente Breda heeft een aanvraag ontvangen voor een buitenunit voor een airco aan de Brandebeemd 13A. De aanvraag is nog niet compleet, waardoor de beslistermijn is opgeschort.

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De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Op 24 augustus 2026 heeft de gemeente de aanvrager verzocht om aanvullende gegevens. Tot die tijd ligt de procedure stil, met een maximale opschorting van zes weken.

De gemeente publiceert deze informatie zodat belanghebbenden op de hoogte zijn van de status van de aanvraag. Reageren op de aanvraag is nog niet mogelijk. Als de vergunning wordt verleend, volgt er een nieuw bericht waarin bezwaar kan worden gemaakt.