Overdekt dakterras aangevraagd in Maarheeze

Er is een aanvraag gedaan voor een overdekt dakterras aan de Stationsstraat in Maarheeze.

Gevonden voor jou

De gemeente Cranendonck heeft op maandag 24 augustus een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen. Het gaat om een plan voor een overdekt dakterras op het adres Stationsstraat 8 in Maarheeze.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 515189 en betreft zowel een bouwactiviteit als een omgevingsplanactiviteit. Het is een kennisgeving van ontvangst, wat betekent dat er op dit moment geen formele reacties mogelijk zijn en dat de plannen niet ter inzage liggen.