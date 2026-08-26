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Termijn verlengd voor vergunning woonhuisuitbreiding in Budel

Vandaag om 10:38

De gemeente Cranendonck heeft de termijn voor een vergunningaanvraag aan de Burg. Van Houtstraat 73 in Budel met zes weken verlengd. Het besluit is op 24 augustus genomen.

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Het gaat om een vergunningaanvraag voor de uitbreiding van de aanbouw van een woonhuis. De aanvraag valt onder de categorie 'omgevingsplanactiviteit'.

De verlenging is alleen ter kennisgeving en de stukken liggen niet ter inzage. Er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het besluit.

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