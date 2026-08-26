Valkenswaard presenteert toekomstplan tijdens bijeenkomst

Op maandag 7 september wordt in Dommelen het voorkeursscenario voor de Omgevingsvisie van Valkenswaard gepresenteerd. Inwoners kunnen tijdens een bijeenkomst in De Belleman hun mening geven over de plannen voor wonen, werken, natuur en verkeer.

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In Valkenswaard is een voorkeursscenario opgesteld voor de toekomstige inrichting van de gemeente. Het plan is gebaseerd op eerdere participatie van inwoners en een afweging van verschillende belangen. Nu wil de gemeente dit scenario presenteren en verder bespreken.

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 7 september in De Belleman in Dommelen. De inloop start om zeven uur 's avonds, waarna het programma om kwart over zeven begint. Het evenement duurt tot ongeveer half tien.

Presentatie en informatiemarkt

Tijdens het eerste deel van de avond wordt uitgelegd hoe het voorkeursscenario tot stand is gekomen. Daarbij wordt ingegaan op de inbreng van inwoners en de keuzes die daaruit voortvloeien. Vervolgens is er een informatiemarkt waar mensen meer details kunnen bekijken over de dorpskernen en het buitengebied.

Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Inwoners kunnen ook hun eigen reactie en aandachtspunten meegeven.

Online inspraak vanaf 8 september

Voor wie niet bij de bijeenkomst kan zijn, biedt de gemeente een online alternatief. Vanaf dinsdag 8 september is het mogelijk om via een digitale vragenlijst je mening te geven over het voorkeursscenario. De input uit deze fase wordt meegenomen in de verdere uitwerking van de Omgevingsvisie.

De Omgevingsvisie moet bepalen waar ruimte komt voor wonen, werken, natuur, landbouw, verkeer en voorzieningen in Valkenswaard. Het document vormt een belangrijke leidraad voor de toekomstige ontwikkeling van de gemeente.