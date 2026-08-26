Woningbouwprojecten krijgen voorrang bij stroomaansluiting

Vanaf 1 oktober kunnen gemeenten woningbouwprojecten vervroegd aanmelden voor netcapaciteit bij Enexis. Dit moet helpen bij het oplossen van lange wachttijden door een vol stroomnet.

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Het Nederlandse stroomnet zit steeds voller, een probleem dat bekendstaat als netcongestie. Hierdoor moeten aanvragers van een nieuwe stroomaansluiting vaak lang wachten. Om dit te verlichten, kunnen gemeenten vanaf 1 oktober 2026 woningbouw- en onderwijsprojecten vervroegd aanmelden voor netcapaciteit.

Netbeheerder Enexis verdeelt beschikbare capaciteit volgens landelijke regels, waarbij maatschappelijk belangrijke projecten zoals woningen en scholen voorrang krijgen. Gemeenten bepalen zelf welke projecten worden aangemeld en in welke volgorde dit gebeurt. Aanmelden biedt echter geen garantie op een aansluiting.

Regeling tot 2036

De nieuwe regeling is bedoeld voor projecten die naar verwachting tussen nu en 2036 worden gerealiseerd. Gemeenten kunnen deze projecten eenmalig aanmelden, waarna Enexis de aanvragen beoordeelt en de capaciteit verdeelt. Dit biedt ontwikkelaars en initiatiefnemers meer zekerheid over de planning.

Voor initiatiefnemers in Gilze en Rijen is het belangrijk om hun project vóór 14 september 2026 bij de gemeente aan te melden. Het gaat om bouwprojecten van één of meerdere woningen of nieuwe schoolgebouwen.

De gemeente verzamelt alle relevante aanvragen en neemt ze op in een gezamenlijke aanmelding aan Enexis. Daarmee wordt geprobeerd alle projecten zo goed mogelijk in de planning te verwerken.