Drimmelen doet mee aan World Cleanup Day op 20 september

Op zondag 20 september zetten vrijwilligers in Drimmelen zich in voor een schone buurt tijdens World Cleanup Day. De actie is onderdeel van een wereldwijde beweging waarbij miljoenen mensen meedoen om zwerfafval op te ruimen.

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World Cleanup Day begon als een initiatief om in één dag een heel land op te ruimen, maar is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijd evenement. In de gemeente Drimmelen worden inwoners aangespoord om samen met anderen de handen uit de mouwen te steken voor een schonere omgeving. Vrijwilligers kunnen bijvoorbeeld samen met buren, vrienden of collega's op pad gaan.

De gemeente Drimmelen ondersteunt deelnemers door materialen beschikbaar te stellen. Wie zich aanmeldt, kan een grijper, een ring voor een afvalzak en een hesje lenen. Deze spullen worden vooraf bij de deelnemers thuis afgeleverd, zodat iedereen goed voorbereid op pad kan.

Vrijwilligers gezocht

Iedereen kan meedoen aan de opruimactie op zondag 20 september. Het is een kans om niet alleen je eigen buurt op te schonen, maar ook bij te dragen aan een wereldwijd initiatief. De gemeente hoopt op een grote opkomst en roept inwoners op om hun steentje bij te dragen.

World Cleanup Day is een dag waarop mensen samenkomen om zwerfafval te verwijderen en de leefomgeving te verbeteren. Het evenement laat zien dat kleine acties grote impact kunnen hebben. Wie in Drimmelen wil meedoen, kan zich vooraf aanmelden via een formulier. De deadline voor aanmelding is woensdag 9 september.