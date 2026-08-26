Afval in Drimmelen voortaan vóór 07.00 uur aan straat

Vanaf nu moet afval op inzameldagen in de gemeente Drimmelen vóór zeven uur ’s ochtends aan straat staan. Deze regel geldt voor alle afvalcontainers en PMD-zakken, zodat het afval tijdig kan worden opgehaald.

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Het nieuwe inzamelbeleid is ingevoerd om te voorkomen dat afval te laat wordt aangeboden, vooral op dagen waarop de inzamelroutes eerder van start gaan. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens warme zomerdagen, wanneer het hitteprotocol van kracht is.

Voorheen moesten inwoners op deze dagen rekening houden met aangepaste tijden, maar om verwarring te voorkomen wordt er nu één vaste aanbiedtijd gehanteerd. Dit zorgt voor meer duidelijkheid en eenvoud voor iedereen.

Vaste tijd voor alle afval

De nieuwe aanbiedtijd geldt voor alle soorten afvalcontainers: oud papier en karton, GFT (groente-, fruit- en tuinafval) en restafval. Ook losse PMD-zakken (plastic, metaal en drankkartons) moeten vóór zeven uur ’s ochtends buiten staan.

Met deze maatregel wil de gemeente zorgen dat het afval altijd op tijd klaarstaat voor inzameling, ongeacht het tijdstip waarop de afvalinzamelaar begint. Inwoners worden bedankt voor hun medewerking aan deze nieuwe regel.