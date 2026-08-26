Vallende takken door droogte zorgen voor risico

Langdurige warmte en droogte zorgen ervoor dat zware boomtakken onverwacht afbreken. Dit natuurverschijnsel, ook bekend als summer branch drop, is moeilijk te voorspellen.

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Door hitte en een tekort aan water ontstaat er spanning in het hout van bomen. Dit kan ervoor zorgen dat een grote tak plotseling loslaat, zonder dat er vooraf duidelijke signalen zichtbaar zijn. Het verschijnsel treft vooral zware takken en komt voor bij gezonde bomen.

Omdat bomen er vaak nog gezond uitzien, is het lastig om te voorspellen wanneer een tak zal afbreken. Zelfs een controle door een boomdeskundige biedt geen garantie. Tijdens warme dagen is het daarom belangrijk om extra alert te zijn in de buurt van grote bomen en zware overhangende takken.

Risico na regenbui

Ook na een regenbui blijft het opletten geblazen. Regenwater maakt de takken tijdelijk zwaarder, terwijl de spanning in het hout door eerdere droogte nog aanwezig kan zijn. Dit vergroot de kans dat een tak alsnog onverwacht breekt. Bomen hebben tijd nodig om te herstellen van een droge periode.

Bij langdurige droogte en hitte is het verstandig om voorzichtig te zijn en afstand te houden van bomen met zware takken. Vooral in parken, bossen en langs lanen vormen deze bomen een risico.