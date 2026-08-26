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Ontdek

Rectificatie: verordening studietoeslag Halderberge vervallen

Vandaag om 10:40

De gemeente Halderberge heeft een fout hersteld in een recente publicatie. Een oude verordening over studietoeslag bleek onterecht als nieuwe regeling te zijn gepubliceerd.

Gevonden voor jou

De verordening individuele studietoeslag Participatiewet van de gemeente Halderberge is al sinds 1 april 2022 vervallen. Toch werd deze onlangs in het Gemeenteblad per abuis als nieuwe regeling vermeld.

De regeling was oorspronkelijk geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 maart 2022. De gemeente heeft de fout nu rechtgezet en benadrukt dat aan deze rectificatie geen nieuwe rechten kunnen worden ontleend.

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