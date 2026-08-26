Edwin Evers Band treedt op in Boxtel

De burgemeester van Boxtel heeft een vergunning verleend voor het optreden van de Edwin Evers Band op 5 september. Het evenement vindt plaats van zeven uur ’s avonds tot half één ’s nachts.

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Op maandag 24 augustus heeft de burgemeester van Boxtel toestemming gegeven voor het concert van de Edwin Evers Band. Het optreden wordt gehouden op zaterdag 5 september 2026 en duurt van zeven uur ’s avonds tot half één ’s nachts.

Het concert is een onderdeel van een evenement dat plaatsvindt in de gemeente Boxtel. Meer details over de vergunning of het evenement zijn te verkrijgen via het algemene telefoonnummer of e-mailadres van de gemeente Boxtel.